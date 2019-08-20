عربي

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه النائب في البرلمان الروسي، دميتري سابلين، عن تسجيل تغيرات إيجابية في الوضع العسكري والسياسي في سوريا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى "إخوة القتال"، أن الرئيس السوري قال: "الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وتتواجد القوات السورية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويأتي ذلك، في وقت يتقدم فيه الجيش السوري في إدلب، حيث بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة، إذ استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، مما مهد للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت وكالة (سانا) نقلت في وقت سابق، أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي (جبهة النصرة) والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب، ووسعت نطاق سيطرتها في ريف خان شيخون الغربي بالريف الجنوبي لإدلب، بعد أن كبدت هذه المجموعات خسائر كبيرة.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%

&#34;النواب الأردني&#34; يوصي بعدم السماح لإسرائيل تغيير الوضع الزماني والمكاني للقدس

"النواب الأردني" يوصي بعدم السماح لإسرائيل تغيير الوضع الزماني والمكاني للقدس

الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة

الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة

شاهد: وصول البشير لمقر محاكمته في قضية &#34;الثراء الحرام&#34;

شاهد: وصول البشير لمقر محاكمته في قضية "الثراء الحرام"

دولة عربية توزع &#34;السجائر&#34; إجبارياً على مواطنيها

دولة عربية توزع "السجائر" إجبارياً على مواطنيها

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

الوطني الفلسطيني: حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية

الوطني الفلسطيني: حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية

أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت يُطلق برنامجه التدريبي المتخصص&#34;خريجون نحو الاقتصاد الرقمي&#34;

مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت يُطلق برنامجه التدريبي المتخصص"خريجون نحو الاقتصاد الرقمي"

احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة تُضاف لجريمة إعدامه الميداني

احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة تُضاف لجريمة إعدامه الميداني

إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس المحتلة

إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس المحتلة

الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

أبو حلبية: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تزداد خطورة وبوتيرة متسارعة

أبو حلبية: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تزداد خطورة وبوتيرة متسارعة

منوعات

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

&#34;حبست نفسي في مصحة&#34;.. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

بعد إنجاب طفلتين منها.. &#34;ذا روك&#34; يتزوج لورين هشيان

بعد إنجاب طفلتين منها.. "ذا روك" يتزوج لورين هشيان

عربي

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟