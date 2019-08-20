شكري: يجب التوصل لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

شدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه شكري اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بحسب ما أعلنه بيان الخارجية المصرية.



يشار إلى أن المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية توقفت في نيسان/ أبريل عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.