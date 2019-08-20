إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بالقدس المحتلة، العديد من المواطنين في بلدة العيساوية، بهدم منازلهم ومنشآت تتبع لهم، وذلك بحجة البناء دون تراخيص، علماً أن سلطات الاحتلال تمتنع عن توسيع مسطح البناء والمصادقة على الخرائط وطلبات الترخيص للفلسطينيين.



إلى ذلك، علق موظفو بلدية الاحتلال، أمس الاثنين أوامر هدم إدارية لعدة منازل ومنشآت سكنية وتجارية بينها الديوانية في عدة أحياء بالبلدة.



وتقع الديوانية المبنية منذ 12 عاماً، والصادر ضدها أمر هدم في نفس المبنى المقام فيه مركز جماهيري تابع لبلدية الاحتلال، حيث يستخدمها جميع سكان البلدة لاجتماعاتهم ونشاطاتهم الاجتماعية.



هذا وتواصل شرطة الاحتلال، برفقة موظفي مؤسسات الاحتلال استهداف سكان قرية العيساوية منذ 3 أشهر، بحملات الضريبة والتفتيش والتنكيل بالسكان واقتحام المنازل والأحياء والاعتقالات العشوائية، وإخطارات الهدم.



من جهته، قال عضو لجنة المتابعة بالعيساوية، محمد أبو الحمص، إن الموظفين من قبل بلدية الاحتلال، علقوا خمسة أوامر هدم إدارية، على عدة منازل مبنية منذ خمس سنوات حتى 20 عاماً.



واتهم أبو الحمص بلدية الاحتلال بالتعمد بعدم توسيع الخارطة الهيكلية للقرية، مؤكداً أن إهمال سلطات الاحتلال لطلبات الترخيص، وتوسيع مسطحات البناء تسبب في البناء بدون تراخيص.



ولفت إلى أن قوات شرطة الاحتلال المرافقة لموظفي البلدية، احتجزته ومنعته هو وغيره من المواطنين من ملاحقتهم، خلال توزيع وتعليق أوامر الهدم.