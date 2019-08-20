الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

الأسيرة أمل سعد

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة أمل سعد من محافظة بيت لحم، وذلك بعد قضائها فترة حكمها البالغة عامين.



وبين نادي الأسير، أن سعد وهي أم لخمسة أبناء، اُعتقلت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، من منزلها، وقضت فترة اعتقالها في سجن (الدامون) حيث تقبع الأسيرات.