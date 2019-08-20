مصرع 13 سائحاً صينياً بحادث سير في لاوس

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رام الله - دنيا الوطن

سقطت حافلة تقل سياحاً صينيين في أحد الوديان في لاوس، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، وإصابة العشرات.



وانحرفت الحافلة عن الطريق السريع الذي يربط عاصمة لاوس، فينتيان، ومدينة لوانغ برابانغ السياحية الشهيرة، الليلة الماضية، وسقطت في الهاوية، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 30، اثنان منهم بجروح خطيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



يذكر، أن حوادث الطرق في لاوس وتايلاند وكمبوديا وميانمار تزداد على نحو ملحوظ في موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.