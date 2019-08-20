وزيرة الدفاع الألمانية: تنظيم الدولة مازال موجوداً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، إنغريت كرامب كارنباور، أن تنظيم الدولة، لا يزال موجوداً، رغم انتهاء العمليات العسكرية، مشددة على حرص برلين على مساعدة العراق في دحر الإرهاب.



وأكدت كارنباور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في بغداد، أن ألمانيا ستدعم الجيش العراقي بكل قوة، مشيرة إلى أنها ناقشت مع وزارة الدفاع العراقية دعم العراق، وتدريب القوات العسكرية، مبينة أن العراق شهد تقدما كبيراً بعد دحر الإرهاب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت: "إن ألمانيا ستحارب مع العراق ضد تنظيم الدولة في إطار التحالف الدولي"، لافتة إلى أن هناك دعماً وتعاوناً لوجستيا كاملاً، وتبادلاً معلوماتياً من الناحية الاستخبارية بين البلدين.



يذكر، أن وزيرة الدفاع الألمانية، وصلت صباح اليوم الثلاثاء، إلى بغداد، قادمة من الأردن، حيث التقت الملك عبد الله الثاني، وبحثت معه الحرب على الإرهاب.