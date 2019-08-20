الخواجا: 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر حال تعزيز المنتج الوطني



وأشار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى عزم لجان المقاطعة التوجه إلى المدارس والجامعات في المحافظات الشمالية لا سيما مدينة القدس في العام الدراسي المقبل، من أجل تعزيز ثقافة المقاطعة، بتنسيق مباشر من الهيئات الرسمية.





وأوضح الخواجا، أن 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر في حال تم تعزيز المنتج الوطني، مقابل الالتزام بحملات المقاطعة في ظل حاجة السوق المحلي إلى المزيد من الإنتاج الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم احتجاجات أمام الوكلاء، الذين يسوقون منتجات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا: إن اجتماع لجان المقاطعة، الذي سيعقد في 22 من الشهر الجاري، يهدف إلى وضع رؤية وتصور لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتأكيد على أهمية المقاطعة كجزء أساسي من الحراك الشعبي.