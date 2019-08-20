وزير الزراعة: خطة شاملة خاصة بالأغوار تعمل الحكومة على إعدادها
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الزراعة، رياض العطاري، عن خطة شاملة خاصة بالأغوار، تعمل الحكومة على إعدادها.
كشف وزير الزراعة، رياض العطاري، عن خطة شاملة خاصة بالأغوار، تعمل الحكومة على إعدادها.
وأضاف: تشمل الخطة القطاعات كافة، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي؛ لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز صمود المواطنين، متوقعاً أن تكتمل هذه الخطة مع نهاية الشهر المقبل.
وقال العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الأغوار تحظى بأهمية خاصة في خطة الحكومة للعمل الزراعي، والتي بدأت من قلقيلية بمشروع العناقيد الذي سيتم الإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء، د محمد اشتية في الفترة المقبلة.
وقال العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الأغوار تحظى بأهمية خاصة في خطة الحكومة للعمل الزراعي، والتي بدأت من قلقيلية بمشروع العناقيد الذي سيتم الإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء، د محمد اشتية في الفترة المقبلة.
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