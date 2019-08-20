وزير الزراعة: خطة شاملة خاصة بالأغوار تعمل الحكومة على إعدادها



وقال العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الأغوار تحظى بأهمية خاصة في خطة الحكومة للعمل الزراعي، والتي بدأت من قلقيلية بمشروع العناقيد الذي سيتم الإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء، د محمد اشتية في الفترة المقبلة.

وأضاف: تشمل الخطة القطاعات كافة، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي؛ لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز صمود المواطنين، متوقعاً أن تكتمل هذه الخطة مع نهاية الشهر المقبل.