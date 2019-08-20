حماس تعلّق على تقارير إسرائيلية بشأن تسهيل هجرة أهالي القطاع



وشدّد قاسم على أن الفلسطينيين بحاجة إلى دعم كبير ومتواصل من قبل الأمة العربية والإسلامية ودول العالم، من أجل أن يعطوا قطاع غزة حقه من العيش الكريم، ومطلوب من الدول العربية أن تكثف دعمها لقطاع غزة.



وتابع: هذا ما نحاول إحداثه من خلال زياراتنا المختلفة للخارج، وكل ذلك من أجل تثبيت الناس في قطاع، وثقتنا بالشعب الفلسطيني عالية، بأنهم لن يتركوا أرضهم للمحتل، وسيواصلون السعي من أجل كسر الحصار عن أنفسهم.



خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على تقارير إسرائيلية، تحدثت عن أن تل أبيت مستعدة لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة.ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مصدر سياسي لم تكشف عن اسمه، أن إسرائيل مستعدة لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، بل إنها مستعدة لترتيب حركة مغادرتهم، وفتح أحد مطارات النقب، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم.وأضافت الصحيفة: "وفقاً لذلك فإن هذه المسألة، طرحت عدة مرات في (كابينت) وبذلت محاولات مع بعض البلدان لإقناعهم باستيعاب الفلسطينيين لكنها لم تنجح".وتحدّث الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن هناك حلماً صهيونياً قديماً جديداً، أن يترك الشعب الفلسطيني أرضه ويتخلى عنها، حيث ارتكبت إسرائيل المجازر من أجل أن يهاجر شعبنا، ويمتد الكيان تطبيقاً لمقولتهم الكاذبة، بأن هذه الأرض بلا شعب، وشعب بلا أرض.وقال: "شعبنا الفلسطيني أثبت من خلال المحطات السابقة، ومن خلال تشبثه بأرضه واستعداده للتضحة بكل ما يملك من أجل أن يحافظ على أرضه، وقدم قاقلة كبيرة من الشهداء والأسرى والمبعدين والجرحى، ليدافع ويسترد أرضه، وليس أن يتركها".وتابع الناطق باسم حماس: نحن وفصائل المقاومة نقاتل ونناضل من أجل تعزيز صمود شعبنا، واسترداد الأرض الفلسطينية، ونعيد الشعب المشتت إلى الأرض الفلسطينية، هذا هو الهدف الذي نقاتل من أجله، ولا يمكن أن نتحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني، وهذه أوهام لن تجد لها على أرض الواقع أي مكان.وقال قاسم: قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية خانقة بفعل الحصار والحروب التي شنت على القطاع، ولكن وجدنا أهالي قطاع غزة برغم هذا القتل والعدوان، لا زالوا موجودين على أرضهم.وأضاف: "ما تسعى إليه حركة حماس هو تعزيز صمود الناس في قطاع غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية ورفع الحصار، وهو أحد أهداف مسيرات العودة، والكلام عن التهجير والهجرة لن يحدث".وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أنه لا شك أن الأوضاع الإنسانية في غزة بالغة الصعوبة، وهناك حصار إسرائيلي منذ 12 عاماً وحصار منذ الانتفاضة الثانية، و"عقوبات" من السلطة، وغزة بلا موارد طبيعية إطلاقاً، وصاحبة الكثافة السكانية الأعلى في العالم، وانسداد في الحركة براً وجواً، والمياه غير صالحة للشرب، وصعوبات كبيرة وبالغة بفعل العوامل المختلفة، وهذا واضح ولا يمكن إنكاره.وقال: "مع ذلك أعتقد أن الناس ما تزال ترفض الهجرة من غزة، بدرجة كبيرة"، مشيراً إلى أن حماس ومن خلال إدراكها للواقع تهدف لإنهاء الحصار، وصاغته مع كل الفصائل من خلال مسيرات العودة، وكانت هناك تفاهمات بين الفصائل والاحتلال، هدفها الأساسي التخفيف عن الناس، وهناك أيضاً خطوات حكومية من أجل التخفيف عن الناس، وبالطبع ما يحدث غير كافٍ، ونحتاج إلى كسر الحصار بشكل كامل عن غزة.