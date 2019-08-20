قبل العام القضائي الجديد.. تنفيذ مشرع ربط قصر العدل بخط كهرباء دائم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المهندس ماهر الرفاتي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء، على الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط قصر العدل بخط كهرباء دائم، الأمر الذي يضمن إمداده بالتيار الكهربائي بشكل متواصل على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء بمحافظة غزة.



وأشار إلى الجهود المبذولة؛ لتنفيذ المشروع قبل بدء العام القضائي الجديد؛ ليتسنى للقضاء تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين والتيسير عليهم وتوفير بيئة مناسبة، تساعد على تجويد العملية القضائية.



من جانبه، شكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد عابد، وأعضاء مجلسه الموقر، جميع العاملين في شركة توزيع الكهرباء بمحافظة غزة، وخص بالذكر المهندس سمير مطير، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس بسام البس، مدير مقر الصيانة، والمهندس محمد عبد الباري، مدير الأحمال، والمهندس معتصم صوان على ما بذلوه من جهد مميز في تغذية قصر العدل بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، مما ينعكس إيجاباً على العملية القضائية، وتسهيلها قبل بدء العام القضائي الجديد، وتقديم أسرع الخدمات للمواطنين.



كما وأثنى على جهود الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء، المستمرة، ومتابعتها الحثيثة الإدارية والفنية لتحسين بيئة العمل.