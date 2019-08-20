الخارجية تُدين سياسة القتل والتهجير الإسرائيلية ضد قطاع غزة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام الإسرائيلي من تصريحات لـ "مصدر إسرائيلي كبير" أن إسرائيل عملت على تشجيع الهجرة للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، وأن المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال، قام بدراسة هذه المسألة، وهناك مخطط لإقامة مطار في النقب؛ لنقل الفلسطينيين عبره إلى دول توافق على استقبالهم، وهذه التصريحات تزامنت مع تهديدات بحملة عسكرية واسعة، وتفاخر إسرائيلي علني بـ (تدفيع) أبناء شعبنا في قطاع غزة ثمناً باهظاً.



وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة، جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يومياً ضد النساء والأطفال والشيوخ والمسعفين والمقعدين والمنشآت، واستهداف مقومات حياة الغزيين والتضييق عليهم؛ لدفعهم إلى الهجرة في أوسع وأبشع عمليات تهجير قسري ممنهجة، تشرف عليها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.



وأكدت أن انتهاكات الاحتلال، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال، هو تكرار خطير لنكبة العام 1948، وهو ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وإدانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء الظلم الواقع عليه، داعية الجنائية الدولية لتسريع فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.