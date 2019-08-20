شؤون فلسطينية

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن محمد عادل أبو جازي من بلاطة البلد، البالغ من العمر (19 عاماً) مصرعه بحادث سير دهس وقع على مفترق أوصرين جنوب شرق نابلس الليلة الماضية، وأصيب آخر إصابة وصفت بالبليغة.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير بين مركبتين على مفترق أوصرين نتج عنه عدة إصابات، وصفت ما بين الطفيفة والبليغة، وعلى إثر ذلك باشرت إجراءاتها الفنية والقانونية اللازمة من أجل التعامل مع حادث السير، وأثناء قيام المواطنين بعبور الشارع لتقديم المساعدة للمصابين بحادث السير، قامت سيارة أخرى متجهة من الغرب إلى الشرق من مفترق زعترة باتجاه مفترق دوما، بدهسهم أثناء عبورهم الشارع، ولاذت بالفرار.

وأضاف ارزيقات، أن الشرطة وبعد مباشرتها التحريات، توصلت لمكان تواجد المركبة المتسببة بالحادث وضبطتها وسائقها في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأكد ارزيقات، أن الشرطة شرعت بالتحقيق من لحظة تلقيها البلاغ بوقوع الحادثين، وقامت بتوقيف السائق المتسبب بحادث السير الذي نتج عنه وفاة وإصابة بليغة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية أصولاً.

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