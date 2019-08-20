شؤون فلسطينية

العوض: الاحتلال يستغل حالتي الحصار والانقسام بغزة لدفع المواطنين للهجرة

العوض: الاحتلال يستغل حالتي الحصار والانقسام بغزة لدفع المواطنين للهجرة
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على تصريحات مسؤول إسرائيلي، بأن دولة الاحتلال تعمل بشكل حثيث على تشجيع الغزيين على الهجرة من المحافظات الجنوبية، وأنها على استعداد لتمويل رحلات جوية لهم عبر مطاراتها في حال وجدت دولاً تقبل بهم، اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب (الشعب)، وليد العوض، أن هذه المساعي حلقة من سلسلة المؤامرات التي يتعرض لها شعبنا لتهجيره، الأمر الذي سيطال الضفة أيضاً، في إطار مخطط (ترانسفير) ينسجم تماماً مع قانون القومية العنصري، الذي أقرّته الكنيست العام الماضي.

وقال العوض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الإحصائيات تشير إلى أن عامي 2017 و2018 شهدت موجة سفر للآلاف من المواطنين في المحافظات الجنوبية، ولم يعد منهم الا عدد محدود، موضحاً أن سلطات 
الاحتلال تستغل حالة الحصار المشدد على القطاع، وحالة الانقسام لتدفع المواطنين للهجرة.

وشدّد على أهمية معالجة هذه القضية فلسطينياً بإنهاء الانقسام، وتنفيذ كل ما اتفق عليه دون تسويف أو مماطلة؛ للخروج من حالة القمع والاستبداد في غزة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

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