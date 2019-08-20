شؤون فلسطينية

تنويه من إدارة جامعة الأزهر بغزة بشأن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي

تنويه من إدارة جامعة الأزهر بغزة بشأن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي
جامعة الأزهر - غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الثلاثاء، أن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي في موعدها المحدد.

وقال د. مازن حمادة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي في مواعيدها، حسب الجداول المعلنة.

وتسود الجامعة أجواء من التوتر الشديد، بعد قرار ببقاء رئيس الجامعة، عبد الخالق الفرا رئيساً لمدة ثلاث سنوات مقبلة، الأمر الذي ترفضه نقابة العاملين.

وقررت النقابة إغلاق مقار الجامعة الرئيسية، ووجهت رسالة إلى مجلس أمناء الجامعة، تقضي برفضها تعيين الدكتور الفرا، رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، معتبرةً أن ذلك تجاوز صارخ للقانون.

وأصدرت إدارة جامعة الأزهر، بياناً توضيحياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أكد فيه أن "ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير".

وقال البيان: إن ذلك "يعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبنائهم".

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