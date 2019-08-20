حادث سير بين شاحنتين (جار ومجرور) بخانيونس

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أفاد المقدم فهم حرب، متفش حوادث المرور في قطاع غزة، بوقوع حادث سير، اليوم الثلاثاء، على شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأكد حرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الحادث وقع بين شاحنتين (جار ومجرو)، مقابل مركز شرطة أبو مدين في شارع صلاح الدين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأشار حرب إلى أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة، نافيا في الوقت ذاته وقوع إصابات بين المواطنين.