قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها بين المواطنين في الضفة الغربية والقدس، حيث اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء 16 مواطناً فلسطينياً، بينهم محررون.



وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وشنت حملة اعتقالات فيها طالت ستة شبان هم أحمد ومحمد عارف عصافرة، شقيقا الأسير قاسم عصافرة، ومعاوية صالح عصافرة شقيق الأسير نصير عصافرة، واللذين تتهمهما إسرائيل بقتل جندي صهيوني جنوب بيت لحم قبل أسبوع، كما تم اعتقال محمود كامل عطاونة، ويوسف سعيد زهور، وأحمد عيسى كنعان الزهور.



وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الشقيقين عمر وفاروق مؤمن بدير، كما تم اعتقال محمد علان الوحش من قرية بيت تعمر شرقاً.



ومن مدينة جنين، اعتقل جنود الاحتلال الشابين محمد خالد أبو صبيح، وحسن الخطيب.



وفي السياق ذاته، داهم جنود قوات الاحتلال منزل المواطن أبو شريف القواسمي، وتفتيشه في بلدة عناتا شرق القدس، وصادروا مركبة الأسير المحرر علاء حميدات من بلدة صوريف شمال الخليل.



وفي الوقت ذاته، اعتقل جنود قوات الاحتلال في القدس كلاً من بهاء أبو تايه، وعبد الرحمن فوزي أبو تايه من بلدة سلوان، كما اعتقل جنود الاحتلال أحمد مفارجة، وأمير عريفة من بلدة العيساوية.