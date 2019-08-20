شؤون فلسطينية

حماس لنتنياهو: تهديداتك لغزة فارغة المضمون واستهلاك إعلامي

حماس لنتنياهو: تهديداتك لغزة فارغة المضمون واستهلاك إعلامي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة حماس، على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن استعداد حكومته لعملية عسكرية واسعة وقاتلة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: إن تهديدات نتنياهو بعملية عسكرية ضد غزة فارغة المضمون، وتأتي في إطار المزايدات الانتخابية والاستهلاك الإعلامي.

وأضاف القانوع، وفق وكالة (الرأي): "ضربات المقاومة التي أفشلت أهدافه على مدار رئاسته الطويلة للحكومة، وشنه حروباً متكررة، وجعلت من جيشه أسيراً وقتيلاً وجريحاً، هي اليوم أقوى من ذي قبل وقادرة على إفشال أهدافه من جديد".

يذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إنه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة للحفاظ على الهدوء، مضيفاً: "لا أستطيع أن أفصّل ما نقوم به، وأي تحضيرات قمنا بها.

واستدرك نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له بأوكرانيا: "لكن جزءاً من الأشخاص الذين ينتقدونا، يعرفون أنه يتم عمل أشياء لم يتم عملها من قبل".

وأضاف: "نحن مستعدون لهذه العملية، والهدف في النهاية هو الحفاظ علي الهدوء والأمن من جبهة غزة، لكن أن نقول لا يوجد ردع أمام غزة ؟ فهذا هراء".

وأشار نتنياهو إلى أن "حركة حماس تصدر تعليمات لعناصرها بعدم القيام بتنفيذ عمليات"، متابعاً: "نحن مستعدون لمعركة واسعة وإذا حدثت ولربما تحدث، فستكون ضربة عسكرية قاتلة".

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