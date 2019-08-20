شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء الكويتي يُعلّق على اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى.. ماذا قال؟

مجلس الوزراء الكويتي يُعلّق على اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
دان مجلس الوزراء الكويتي، خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، معتبراً إياها "استفزازاً لمشاعر المسلمين".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن مجلس الوزراء استنكر، خلال اجتماعه، الممارسات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحامها باحات المسجد الأقصى، والهجوم على المصلين.

وأكد أن ما يحدث "يمثل مساساً واستفزازاً لمشاعر كافة المسلمين، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية".

ودعا المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته في الضغط على حكومة الاحتلال؛ لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية، والتعدي على المقدسات الدينية.

وسمحت شرطة الاحتلال لنحو 1336 مستوطناً باقتحام المسجد الأقصى، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.

ويجدد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بشكل دوري، وبحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

أبو حلبية: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تزداد خطورة وبوتيرة متسارعة

أبو حلبية: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تزداد خطورة وبوتيرة متسارعة

الخواجا: 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر حال تعزيز المنتج الوطني

الخواجا: 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر حال تعزيز المنتج الوطني

وزير الزراعة: خطة شاملة خاصة بالأغوار تعمل الحكومة على إعدادها

وزير الزراعة: خطة شاملة خاصة بالأغوار تعمل الحكومة على إعدادها

الشعبية تدعو لاعتبار الخميس يوماً وطنياً عارماً واشتباكاً مفتوحاً ومواجهة شاملة مع الاحتلال

الشعبية تدعو لاعتبار الخميس يوماً وطنياً عارماً واشتباكاً مفتوحاً ومواجهة شاملة مع الاحتلال

قبل العام القضائي الجديد.. تنفيذ مشرع ربط قصر العدل بخط كهرباء دائم

قبل العام القضائي الجديد.. تنفيذ مشرع ربط قصر العدل بخط كهرباء دائم

الخارجية تُدين سياسة القتل والتهجير الإسرائيلية ضد قطاع غزة

الخارجية تُدين سياسة القتل والتهجير الإسرائيلية ضد قطاع غزة

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة أمل سعد بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال

أبو حلبية: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تزداد خطورة وبوتيرة متسارعة

أبو حلبية: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تزداد خطورة وبوتيرة متسارعة

الخواجا: 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر حال تعزيز المنتج الوطني

الخواجا: 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر حال تعزيز المنتج الوطني

وزير الزراعة: خطة شاملة خاصة بالأغوار تعمل الحكومة على إعدادها

وزير الزراعة: خطة شاملة خاصة بالأغوار تعمل الحكومة على إعدادها

الشعبية تدعو لاعتبار الخميس يوماً وطنياً عارماً واشتباكاً مفتوحاً ومواجهة شاملة مع الاحتلال

الشعبية تدعو لاعتبار الخميس يوماً وطنياً عارماً واشتباكاً مفتوحاً ومواجهة شاملة مع الاحتلال

قبل العام القضائي الجديد.. تنفيذ مشرع ربط قصر العدل بخط كهرباء دائم

قبل العام القضائي الجديد.. تنفيذ مشرع ربط قصر العدل بخط كهرباء دائم

الخارجية تُدين سياسة القتل والتهجير الإسرائيلية ضد قطاع غزة

الخارجية تُدين سياسة القتل والتهجير الإسرائيلية ضد قطاع غزة

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

منوعات

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

&#34;حبست نفسي في مصحة&#34;.. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

بعد إنجاب طفلتين منها.. &#34;ذا روك&#34; يتزوج لورين هشيان

بعد إنجاب طفلتين منها.. "ذا روك" يتزوج لورين هشيان

هل&#34;روتانا&#34; وراء قرار اعتزال إليسا الغناء‎؟ إليك الحقيقة

هل"روتانا" وراء قرار اعتزال إليسا الغناء‎؟ إليك الحقيقة

عربي

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%