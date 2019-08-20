مجلس الوزراء الكويتي يُعلّق على اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى.. ماذا قال؟

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رام الله - دنيا الوطن

دان مجلس الوزراء الكويتي، خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، معتبراً إياها "استفزازاً لمشاعر المسلمين".



ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن مجلس الوزراء استنكر، خلال اجتماعه، الممارسات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحامها باحات المسجد الأقصى، والهجوم على المصلين.



وأكد أن ما يحدث "يمثل مساساً واستفزازاً لمشاعر كافة المسلمين، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية".



ودعا المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته في الضغط على حكومة الاحتلال؛ لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية، والتعدي على المقدسات الدينية.



وسمحت شرطة الاحتلال لنحو 1336 مستوطناً باقتحام المسجد الأقصى، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.



ويجدد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بشكل دوري، وبحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.