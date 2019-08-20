مئات المستوطنين يقتحمون نابلس وإصابة العشرات في المواجهات

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات الشبان، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس؛ لتأمين حماية قطعان المستوطنين.



وقالت مصادر محلية: إن مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.



وأصيب خلال المواجهات عشرات الشبان بالرصاص المطاطي والاختناق، جراء الغاز المسيل للدموع، أثناء محاولتهم صد اقتحامات المستوطنين للمنطقة.