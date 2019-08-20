عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات من المستوطنين من جهة باب المغاربة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية في الأقصى، بأن عشرات المستوطنين، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ومروا من أمام ساحة باب الرحمة وسط دعوات لاقتحامه، إلى أن غادروه من باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).