قوات الاحتلال تطلق النار على المتظاهرين قرب معبر ايرز
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، خلال فعاليات (محامون ضد الحصار)، بالقرب من معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات (محامون ضد الحصار) اليوم الثلاثاء، عند معبر ايرز.
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، خلال فعاليات (محامون ضد الحصار)، بالقرب من معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات (محامون ضد الحصار) اليوم الثلاثاء، عند معبر ايرز.
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