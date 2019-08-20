قوات الاحتلال تطلق النار على المتظاهرين قرب معبر ايرز

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، خلال فعاليات (محامون ضد الحصار)، بالقرب من معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات (محامون ضد الحصار) اليوم الثلاثاء، عند معبر ايرز.