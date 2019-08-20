العالول يُعقّب على محاولات إسرائيل لدفع المواطن الفلسطيني إلى الهجرة

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء التي تتحدث عن محاولات إسرائيل لهجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الخارج لن تنجح.



وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إسرائيل تبذل كل الجهد، وتضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لأن يترك أرضه ويغادرها" ، مؤكداً في ذات السياق، أن هذه المحاولات لن تنجح.



وأضاف: "الجديد في هذه المحاولات هو فتح آفاق الهجرة لأبناء قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه "مشروع قديم، ويحاول أن ينال من التجمعات الفلسطينية في بعض الدول منها في لبنان من أجل دفعها للهجرة إلى أماكن اخرى" .



وأوضح العالول، أن هذا المشروع، تحاول إسرائيل توسيعه ليشمل قطاع غزة في محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، وهذه المسألة لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق.



من جهة أخرى، أشار العالول إلى أن إسرائيل تستخدم سياسة العصا والجزرة، بمعني التعامل مع الفلسطينيين إما بالضغوط أو بالإغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات.



وفي نهاية حديثه، أكد العالول: "الذي يبحث عن عن تغيير الأوضاع في قطاع غزة، فليرفع الحصار، وليسمح بالحركة وليفتح الحدود، موضحاً أن إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقاً؛ لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة، الذي يرفضه شعبنا رفضاً قاطعاً.

رام الله - دنيا الوطن- راجحة الفرا