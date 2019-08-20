دولي

مطالبات لفتح تحقيق ضد "شاكيد" وتخوفات من تحول إسرائيل لجمهورية الموز

مطالبات لفتح تحقيق ضد "شاكيد" وتخوفات من تحول إسرائيل لجمهورية الموز
أييلت شاكيد
رام الله - دنيا الوطن
طالب يئير جولان، ويئير فينك من حزب (المعسكر الديمقراطي) في إسرائيل، المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق ضد أييلت شاكيد من حزب (إلى اليمين)، في أعقاب كشف (هآرتس) للرسائل التي بعثت بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل ضمها لحزب (الليكود).

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، أكد مبعوثو شاكيد إلى رئيس الوزراء أنها ستدعم منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، وأضافوا أنها تسيطر على المستشار القانوني للحكومة، ويمكنها التأثير عليه.

 وفي رسالتهما إلى مندلبليت، أكد جولان وفينك أن الرسائل تعتبر عرض رشوة، وتشويش إجراءات المحكمة وانتهاك الثقة، فيما أكد البعض أن إسرائيل أصبحت جمهورية موز، بسبب فساد نتنياهو ومن بعده شاكيد.

وكتب جولان وفينك في طلبهما، أن "هذه الرسائل تثير القلق من قيام وزيرة كبيرة في إسرائيل بتحويل مكتبها وصلاحياتها إلى أداة للتفاوض السياسي والانتهازي، الذي يقوم بكامله على مساعدة مشبوه على التهرب من عقوبة القضاء".

وكانت (هآرتس) قد نشرت في وقت سابق، أن مبعوثي شاكيد اقترحوا على نتنياهو أن تؤثر على المستشار القانوني لصالحه، كجزء من محاولتها لتخفيف معارضة انضمامها إلى قائمة الليكود.

وتبين من المحادثات مع جهات سياسية والمراسلات والتسجيلات التي كشفتها الصحيفة، أن المبعوثين من قبل شاكيد عرضوا أيضًا منح الحصانة لنتنياهو ومنع مقاضاته.

وتعقيباً على ذلك، قالت شاكيد: إنه إذا قيلت هذه الأمور، فإن ذلك لم يكن بموافقتها، مضيفة: "هذه محاولة متدنية وقبيحة لتشويه سمعتي، إذا كانت الأشياء المقتبسة قد قالها شخص ما أو آخر، فهي بالتأكيد خطيرة، لكن ليس لهم صلة بي، ولم يتم قولها بمعرفتي، لم أتحدث بتاتاً مع المستشار القانوني عن القضايا الجنائية، وخاصة عن ملفات نتنياهو، أنا أثق في الجمهور الذي هو أكثر ذكاء من ذلك".

وقال رئيس حزب العمل عمير بيرتس: "أييلت شاكيد وبنيامين نتنياهو هما سياسيان منقطعان يهتمان فقط بأنفسهما ومقاعدهما وقوانين الحصانة الوهمية، لقد نسي كل من نتنياهو وشاكيد متى كانت آخر مرة فعلا فيها شيئًا للبشر. التسجيلات التي كشفت، سواء قيلت بمعرفة شاكيد أم لا، تعبر عن كذبة اليمين المنقطع: الحصانة قبل كل شيء، حان الوقت لاستبدال قيادة شاكيد ونتنياهو بقيادة ترى الناس أولاً وقبل كل شيء".

وقال إيهود باراك: "إذا حدث ذلك فعلًا، فهي محاولة واضحة لتقديم رشوة، بهدف الحصول على تذكرة دخول إلى نادي الولاء لنتنياهو. هذه الصفقة الفاسدة، إن حدثت، هي أغنية البجعة للفاسدين والمفسدين، مدمري ومخربي الديمقراطية الإسرائيلية".

وقال نيتسان هوروفيتش، رئيس المعسكر الديمقراطي، "هكذا تبدو جمهورية الموز. المستشار القانوني في جيب شاكيد، لن يساعدها ألف نفي. مثل هذا الاقتراح من قبل المقربين من شاكيد، هو مفسدة للنظام بأكمله. يجب إيقاف هذا التعفن".

وقال حزب الليكود معقباً، إن "رئيس الوزراء نتنياهو لا يحتاج إلى أي سياسي لكي يدعي أن المزاعم السخيفة ضده لا أساس لها ولا سابقة لها".

وتشير التسجيلات والمراسلات إلى أن جهود شاكيد للانضمام إلى الليكود بدأت فور الإعلان عن إعادة الانتخابات، واستمرت حتى صباح اليوم الذي تم فيه الإعلان عن رئاستها لحركة اليمين الجديدة، وقامت بتفعيل صحفيين وسياسيين ومقربين منها في هذه الحملة، وأرسلت مبعوثين إلى رئيس الوزراء، وزوجته سارة وابنه يئير، في محاولة لإقناعهم بمساهمتهما المحتملة لحزب الليكود والأسرة. كما عرض وزراء وأعضاء كنيست ونشطاء من الليكود أنفسهم كوسطاء، وحاولوا إقناع رئيس الوزراء بضم شاكيد إلى الحزب.

وقال أحد المبعوثين من قبل شاكيد، "إنها هكذا مع مندلبليت"، ورسم بإصبعيه علامة الارتباط الوثيق. وأضاف "إنها تسيطر عليه، وهي تعرف كيف تؤثر عليه. إنها قريبة منه. إذا لم تسيطر شاكيد على وزارة القضاء، فمن الواضح أن بيبي سوف يسجن". ووعدت مبعوث آخر بأنها "فقط هي التي يمكنها أن تجلب الحصانة لبيبي. إنها تعرف كيف تشرح في وسائل الإعلام سبب تبرير الحصانة. تتمتع بمصداقية، فهي ليست ميري ريغف." واقترح مبعوث آخر "الولاء المطلق، وأنها سوف تدعم رئيس الوزراء في كل شيء". 

أخبار ذات صلة

شاهد: حابسةً دموعها.. رشيدة طليب تكشف سبب تراجعها عن زيارة جدتها؟

شاهد: حابسةً دموعها.. رشيدة طليب تكشف سبب تراجعها عن زيارة جدتها؟

تطوير طائرة نقل عسكرية روسية جديدة

تطوير طائرة نقل عسكرية روسية جديدة

تشاد تُعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني

تشاد تُعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني

مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط &#34;مؤسف&#34;

واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط "مؤسف"

باكستان تتهم الهند باستخدام المياه سلاحا في نزاع كشمير

باكستان تتهم الهند باستخدام المياه سلاحا في نزاع كشمير

رأس مالها 72 مليار دولار.. إيران تُفكك أكبر شبكة مخدرات

رأس مالها 72 مليار دولار.. إيران تُفكك أكبر شبكة مخدرات

شاكيد تُخيّر نتنياهو بين وزارة القضاء والسجن

شاكيد تُخيّر نتنياهو بين وزارة القضاء والسجن

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

مصرع شاب وإصابة آخرى بليغة في حادث سير بنابلس

العوض: الاحتلال يستغل حالتي الحصار والانقسام بغزة لدفع المواطنين للهجرة

العوض: الاحتلال يستغل حالتي الحصار والانقسام بغزة لدفع المواطنين للهجرة

حادث سير بين شاحنتين (جار ومجرور) بخانيونس

حادث سير بين شاحنتين (جار ومجرور) بخانيونس

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس

مئات المستوطنين يقتحمون نابلس وإصابة العشرات في المواجهات

مئات المستوطنين يقتحمون نابلس وإصابة العشرات في المواجهات

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بالذكرى الـ 50 لإحراق المسجد الأقصى..غيث يدعو لإعلان العاصمة المحتلة منطقة منكوبة

بالذكرى الـ 50 لإحراق المسجد الأقصى..غيث يدعو لإعلان العاصمة المحتلة منطقة منكوبة

العالول يُعقّب على محاولات إسرائيل لدفع المواطن الفلسطيني إلى الهجرة

العالول يُعقّب على محاولات إسرائيل لدفع المواطن الفلسطيني إلى الهجرة

منوعات

آسر ياسين في &#34;شومان&#34;: لا إبداع بدون حرية وارفض مبدأ &#34;السينما النظيفة&#34;

آسر ياسين في "شومان": لا إبداع بدون حرية وارفض مبدأ "السينما النظيفة"

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقه من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقه من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته ؟

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته ؟

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

&#34;حبست نفسي في مصحة&#34;.. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

بعد إنجاب طفلتين منها.. &#34;ذا روك&#34; يتزوج لورين هشيان

بعد إنجاب طفلتين منها.. "ذا روك" يتزوج لورين هشيان

هل&#34;روتانا&#34; وراء قرار اعتزال إليسا الغناء‎؟ إليك الحقيقة

هل"روتانا" وراء قرار اعتزال إليسا الغناء‎؟ إليك الحقيقة

هل أرادت أصالة إثارة غيرة أحلام بهذه الصورة المُفاجئة؟

هل أرادت أصالة إثارة غيرة أحلام بهذه الصورة المُفاجئة؟

عربي

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%