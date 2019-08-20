شؤون فلسطينية

العالول يُعلق على المخطط الإسرائيلي لمساعدة أهالي غزة على الهجرة

العالول يُعلق على المخطط الإسرائيلي لمساعدة أهالي غزة على الهجرة
نائب رئيس حركة فتح - محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئس حركة فتح، محمود العالول: إن إسرائيل تبذل كل الجهد وتضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه ومغادرتها، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تنجح.

جاء ذلك، في تصريحات للعالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، تعقيباً على تصريحات إسرائيلية بشأن تشجيع الاحتلال لهجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الخارج.

وأوضح العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الجديد في هذه المحاولات هو فتح آفاق الهجرة لأبناء قطاع غزة، مشيراً إلى أنه مشروع قديم ويحاول أن ينال من التجمعات الفلسطينية في بعض الدول منها في لبنان من أجل دفعها للهجرة إلى أماكن أخرى.

وأضاف العالول: "هذا المشروع تحاول اسرائيل توسيعه ليشمل قطاع غزة في محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، وهذه المسألة لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق".

ولفت العالول، إلى أن "إسرائيل تستخدم سياسة العصا والجزرة، بمعني التعامل مع الفلسطينيين إما بالضغوط أو بالاغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات".

وتابع العالول: "الذي يبحث عن تغيير الأوضاع في قطاع غزة فليرفع الحصار وليسمح بالحركة وليفتح الحدود، إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقاً لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه شعبنا رفضاً قاطعاً".

يذكر أن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت نقلاً عن مصادر سياسية لم تسمها: إن إسرائيل مستعدة لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل مستعدة لترتيب حركة مغادرتهم وفتح أحد مطارات النقب، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المسألة طرحت عدة مرات في (كابينت) وبذلت محاولات مع بعض البلدان لإقناعهم باستيعاب الفلسطينيين، لكنها لم تنجح.

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