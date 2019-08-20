فتح فرع لبنك فلسطين في مقر وزارة الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح فرع لبنك فلسطين في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله؛ لتقديم التسهيلات والخدمات المالية المطلوبة لمتلقي الخدمة من الوزارات في المجمع الحكومي.
ويأتي ذلك، في اطار سياسة وزارة الاقتصاد الوطني، الرامية إلى تبسيط الإجراءات والخدمات لمتلقي الخدمة بأقل جهد، وبأسرع وقت ممكن.
أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح فرع لبنك فلسطين في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله؛ لتقديم التسهيلات والخدمات المالية المطلوبة لمتلقي الخدمة من الوزارات في المجمع الحكومي.
ويأتي ذلك، في اطار سياسة وزارة الاقتصاد الوطني، الرامية إلى تبسيط الإجراءات والخدمات لمتلقي الخدمة بأقل جهد، وبأسرع وقت ممكن.
وتهيب الوزارة بالجمهور الاستفادة من خدمات البنك في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد الوطني، المجمع الحكومي.
التعليقات