شؤون فلسطينية

المتسابقان "طنطيش والأسطل" يتوجان بلقب بطولة الدراجات الهوائية لفئتي الناشئين والشباب بغزة

المتسابقان "طنطيش والأسطل" يتوجان بلقب بطولة الدراجات الهوائية لفئتي الناشئين والشباب بغزة
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اللجنة الاولمبية الفلسطينية مساء الاثنين بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية فعاليات البطولة الثانية للدراجات، وذلك ضمن مشروع "الرياضة للشباب الفلسطيني PYSL"،والمقام بتمويل من حكومة دولة اليابان الصديقة، وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ضمن برنامج المساعدات المقدم
للشعب الفلسطيني.

وجرت البطولة على شاطي بحر مدينة غزة الشمالي وبمشاركة العشرات من الدراجين لفئتي الشباب والناشئين، وبحضور أ. محمد العمصي، الأمين العام المساعد باللجنة الأولمبية وإياد شاهين منسق المشروع، وزياد العسلي، عضو اتحاد اللعبة، وأعضاء اللجان الفنية والتحكيمية العاملة بالاتحاد.

وانطلقت منافسات السباقين على الطريق الساحلي لمسافة امتدت قرابة الـ 5 كم، وبمرافقة الإسعاف الخاص بالهلال الأحمر الفلسطيني.

وخلال حفل التتويج، فقد وجه عريف الاحتفال الشكر لكل من ساهم في إقامة البطولة التي تتعد الثانية خلال الشهر الجاري، كما وجه الشكر لحكومة دولة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولاتحاد اللعبة وكوادره العاملة، ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة والشرطة الفلسطينية التي قامت بتأمين الطريق للمتسابقين. 

وقد جاءت نتائج السباقين على النحو الاتي:
الناشئون تحت 16 سنة
- الأول عبد الرحمن طنطيش.

- الثاني رائد ابو نصيرة.

- الثالث بلال بشير.

- الرابع هاني عبد العال.

- أشرف داوود.

فئة الشباب فوق 16 سنة
- الأول هاشم الأسطل.

- الثاني خليل الجعيدي.

- الثالث يزن بارود.

- الرابع طارق أبو مر.

- الخامس مصعب سويدان. 














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