إصابات بالمطاط والاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال قبر يوسف بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال ومئات المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس.



وقالت مصادر أمنية: "إن مئات المستوطنين، اقتحموا قبر يوسف وسط حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق، جراء الغاز المسيل للدموع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).