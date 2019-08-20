زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.



وتواصل زوارق الاحتلال، استهدافها لمراكب الصيادين الفلسطينيين، بشكل يومي، في كافة المناطق الغربية لقطاع غزة.



يذكر، أن قوات الاحتلال، قد أفرجت قبل عدة أسابيع عن عدد من مراكب الصيد الخاصة بالصيادين الفلسطينيين، وذلك بعد احتجازها لعدة سنوات في ميناء اسدود.