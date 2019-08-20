نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (واللاه) الإسرائيلي، تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأوكرانية كييف، تطرق خلالها بشكل استثنائي للهجمات المجهولة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد مؤخراً.





وقال الموقع: إن تصريحات نتنياهو بشأن الهجمات في العراق تعد تصريحات استثنائية، إذ رد على أسئلة في هذا الصدد بقوله، إن "إسرائيل ستعمل أينما تطلب الأمر ذلك، والأمر لم ينته بعد".





وأضاف نتنياهو: "إيران لا تمتلك حصانة في أي مكان، وسنعمل ضد البلد الذي يقول: إنه بصدد إبادتنا أينما تطلب الأمر ودون توقف"، وتوجه إليه أحد الصحفيين بسؤال: "بما في ذلك داخل العراق؟"، ورد رئيس وزراء إسرائيل بالقول: "لم أقيد نفسي".

وفي السياق ذاته، قال الموقع الإسرائيلي: إن نتنياهو نشر فيديو ضمن حملته الانتخابية، يلمح خلاله إلى أن إسرائيل تقف وراء الغارات على العراق، حيث تظهر بالفيديو مشاهد لنتنياهو يلقي خطاباً في وقت سابق بالأمم المتحدة، هدد خلاله بضرب أهداف إيرانية في العراق.