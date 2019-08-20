قيادة منظمة التحرير تنفي تصريحات منسوبة لـ (الأحمد) على لسان وزير لبناني



وقالت القيادة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: استناداً للاتصال الذي أجراه عزام الأحمد مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسفير الفلسطيني في لبنان، للاستفسار عن التصريح الصحفي المنسوب لوزير العمل كميل أبو سليمان، والذي يتضمن كلاماً منقولاً عن لسانه، نفى الأحمد نفياً قاطعاً أن يكون قد صدر عنه مثل هذا الحديث للوزير أبو سليمان".



وأضاف البيان: استغرب الأحمد من هذا التصريح، وما تضمنه من إفتراءات وكذب وتزوير للحقائق، ووضع الأحمد هذا التصريح في دائرة الأعمال المشبوهة، التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبين قيادتهم الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يرفض بشكل مطلق ويتصدى بكل الإمكانيات لما يسمى بـ (صفقة القرن) وكل مندرجاتها ومخرجاتها بما فيها الاستهداف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة.



وأكد البيان قول الأحمد: بأنه لا يمكن لهذا التصريح بما يحمله من شبهات أن يكون قد صدر عن وزير العمل كميل أبو سليمان، داعياً إلى التدقيق بالأمر.



بدورها القيادة السياسية للمنظمة، أكدت بأن هذا التصريح مدسوس، هدفه خلق بلبلة لإعاقة الجهود والمساعي الحميدة الجارية لبنانياً وفلسطينياً، لمعالجة هذه القضية بالحوار البناء المبني على أواصر العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني.



وأضاف البيان: ترى القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا التصريح المشبوه محاولة فاشلة لضرب وحدة الموقف القوي الشعبي والرسمي، والذي تجلى بالمتابعة المتواصلة لهذه القضية مع الجهات اللبنانية المختصة والحليفة، وحركة الإحتجاج الجماهيرية السلمية الحضارية المنضبطة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية المتواصلة منذ أكثر من شهر.



وكانت وسائل الإعلام اللبنانية، قالت: إن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، قال: إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أبلغه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة فتح، يدعمان قراره القاضي بتنظيم العمالة الفلسطينية في لبنان.

رام الله - دنيا الوطننفت القيادة السياسية لمنظمة التحريرالفلسطينية في لبنان، التصريحات المنسوبة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ووزير العمل اللبناني، بخصوص موافقة عباس على القرار اللبناني بالعمالة الفلسطينية.