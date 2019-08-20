دولي

تطوير طائرة نقل عسكرية روسية جديدة

تطوير طائرة نقل عسكرية روسية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
صرح مصدر في صناعة الطيران، أن مكتب التصميم، الذي سينشئ طائرة نقل عسكرية متوسطة واعدة لوزارة الدفاع الروسية لتحل محل الطائرة السوفيتية (أ إن-12)، سيتم تحديده في شهر أيلول/ سبتمبر.

وقال المصدر: "في أيلول/ سبتمبر، سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة، والتي ستحدد من سيطور طائرة النقل لوزارة الدفاع- إليوشن أو توبوليف".

وأكدت شركة الطائرات المتحدة جزئيًا هذه المعلومات لـ"سبوتنيك"، وأبلغت أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذا المفهوم قبل نهاية العام. 

وقال المكتب الصحفي للشركة: "كما ذكرنا سابقًا، تعمل شركة الطائرات المتحدة على مفهوم طائرة النقل المتوسطة​​، على أساس ابتكارات شركتي (إليوشين وتوبوليف) اللتين تعدان جزءًا من الشركة، من المخطط اتخاذ قرار بشأن مفهوم إنشاء الطائرة في عام 2019".

في وقت سابق، قال المدير العام لشركة توبوليف، ألكسندر كونيوخوف إن الشركة تخطط لإنشاء طائرة نقل عسكرية متوسطة. تمت الموافقة على المهمة التكتيكية والفنية للطائرة الواعدة من هذه الفئة من وزارة الدفاع الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018. 

تم تصميم الطائرة الجديدة لتحل محل القديمة (أ إن-12). ويعمل أيضا في إطار مشروع إنشاء طائرة نقل عسكرية متوسطة، مجمع إليوشين للطيران أيضًا. على وجه الخصوص، قام بإنشاء طائرة نفاثة ذات محركين (إيل-276)، ومن المخطط الانتهاء من تصميم الخطوط العريضة في هذا العام.

(إيل-276): طائرة نقل عسكرية ذات محركين لنقل البضائع التي يصل وزنها إلى 20 طنًا على مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر. سرعة الرحلة- 800 كيلومتر في الساعة.

(أ إن-12):  طائرة نقل عسكرية سوفيتية رباعية الدفع. القدرة الاستيعابية القصوى لهذه الطائرة 21 طنًا، وسرعتها تصل إلى 570 كيلومترًا في الساعة، ومدى طيران يصل إلى 5530 كيلومترًا، واستخدمت طائرات (أ إن-12) في مختلف مسارح العمليات العسكرية، ولا سيما في أفغانستان والشيشان.

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