اعتقال ستة مواطنين في الضفة الغربية ومواجهات خلال اقتحام مستوطنين لقبر يوسف

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء: إنه تم الليلة الماضية، اعتقال ستة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وضبط مسدس وذخيرة، وفق زعمه.من جهة أخرى، أضاف المتحدث الإسرائيلي: أن قوات الجيش أمنت اقتحام حوالي 1200 مستوطن إلى منطقة قبر يوسف في نابلس، مشيراً إلى أنه خلال عملية الاقتحام، حدثت مواجهات مع الفلسطينيين.