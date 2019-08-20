شؤون فلسطينية

اعتقال ستة مواطنين في الضفة الغربية ومواجهات خلال اقتحام مستوطنين لقبر يوسف

اعتقال ستة مواطنين في الضفة الغربية ومواجهات خلال اقتحام مستوطنين لقبر يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء: إنه تم الليلة الماضية، اعتقال ستة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وضبط مسدس وذخيرة، وفق زعمه.

من جهة أخرى، أضاف المتحدث الإسرائيلي: أن قوات الجيش أمنت اقتحام حوالي 1200 مستوطن إلى منطقة قبر يوسف في نابلس، مشيراً إلى أنه خلال عملية الاقتحام، حدثت مواجهات مع الفلسطينيين.


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