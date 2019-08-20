دولي

تشاد تُعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني

تشاد تُعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني
رام الله - دنيا الوطن
ذكر متحدث حكومي في تشاد، أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة.

وقال المتحدث: "إن المجلس أعلن حالة الطوارئ في إقليم تبتسي بغرب تشاد على الحدود مع النيجر، وإقليمي سيلا ووداي في الشرق على الحدود مع السودان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن حالة الطوارئ ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس حتى العاشر من أيلول/ سبتمبر".

وجاء في البيان أن "حالة الطوارئ هذه ستساعد في الحفاظ على النظام والأمن العام واستعادتهما، وكذلك في السيطرة الدائمة والفعالة على الحدود"، ولم يذكر البيان ما إذا كان الإعلان سيشمل نشر قوات.

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم في الأسبوعين الماضيين، في اشتباكات بين رعاة الماشية الرحل المنتمين لجماعة الزغاوة العرقية التي ينحدر منها الرئيس، إدريس ديبي، وبين مزارعين معظمهم من تجمع واديان.

وتشاد بلد شاسع المساحة، يمتد عبر الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل العشبية، ويعج بالأسلحة من مناطق صراعات محيطة، مثل ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، بالإضافة إلى أن القوات التشادية تواجه بالفعل تهديدات أمنية على جبهات عدة، منها تمرد لجماعة "بوكو حرام" في الجنوب الغربي قرب بحيرة تشاد.

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