باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

قررت حكومة باراغواي تصنيف (حزب الله) اللبناني، وحركة (حماس) كـ "منظمتين إرهابيتين دوليتين".



وأفادت وكالة أنباء باراغواي الرسمية، أمس الاثنين، بأن القرار ينص أيضاً على تصنيف "تنظيم الدولة" و"القاعدة" كـ "منظمتين إرهابيتين عالميتين".



وقال وزير الداخلية الباراغواياني، خوان إرنيستو فيامايور: "إن هذا القرار يلزم سلطات باراغواي بتعزيز الإجراءات لمكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة محاربة تمويله وتشديد الرقابة على تحويل الأموال"، على حد تعبيره.



ورحبت إسرائيل بقرار باراغواي بشأن (حزب الله) و(حماس)، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان له: "نعمل من أجل قيام المزيد من الدول بهذه الخطوة المهمة".



من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "هذا القرار يساهم في الجهود المشتركة لمكافحة إرهاب (حماس) و(حزب الله) والراعي الرئيسي لهما إيران"، داعياً مزيداً من الدول لاتخاذ القرار نفسه.

رام الله - دنيا الوطن