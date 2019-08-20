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دولي

مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة أركان الجيش العامة في بوركينا فاسو، مقتل 10 عسكريين في هجوم واسع النطاق، شنته مجموعات مسلحة شمالي البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المفرزة العسكرية في كوتوغو بمحافظة سوم تعرضت لهجوم من قبل المسلحين، الأمر الذي تسبب في مقتل 10 عسكريين وسقوط عدد من الجرحى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهتها، أفادت مصادر أمنية بأن عددا من الجنود في عداد المفقودين، وأن حصيلة الضحايا قد تتجاوز العشرين قتيلا.

وتواجه بوركينا فاسو هجمات من قبل المسلحين منذ أربعة أعوام، أوقعت أكثر من 500 قتيل، وتركزت بداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى في الشرق بمحاذاة توغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن.

وتبدو القوات المسلحة في بوركينا فاسو غير قادرة على وقف الاعتداءات، فيما يبسط المسلحون نفوذهم على مزيد من المناطق، ما تسبب في فرار آلاف السكان من المدن والقرى التي المستهدفة.

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