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واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط "مؤسف"

واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط "مؤسف"
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الاثنين، عن أسفه لإطلاق سلطات منطقة جبل طارق البريطانية سراح ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها طوال أسابيع.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز): "إنّ قرار حكومة المنطقة البريطانية "مؤسف للغاية".

وأضاف: "إنّ بيع طهران النفط الذي تنقله هذه الناقلة سيتيح لها المساهمة في تمويل القوات المسلحة الإيرانية، التي زرعت الرعب والدمار وقتلت أميركيين حول العالم".

وكانت طهران قالت الاثنين، إنّها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي أبحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة أسابيع محتجزة.

وجاء إطلاق سراح الناقلة رغم طلب أميركي باحتجازها مجدداً بتهمة التورط في نقل شحنات ممنوعة إلى سوريا عبر الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة المجموعات المسلحة في واشنطن.

ورفضت سلطات جبل طارق الطلب الأميركي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من محكمة لحجز الناقلة من جديد لأن العقوبات الأميركية ضد طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي.

ودخلت إيران في مواجهة بحرية مع بريطانيا حليفة الولايات المتحدة منذ احتجاز البحرية البريطانية للناقلة الإيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية في 4 تموز/يوليو للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على هذا البلد.

وبعد أسبوعين، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران في مواجهة تهديدات إيرانية.

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