محلل عسكري إسرائيلي: سياسة إسرائيل مع قطاع غزة فاشلة ولن تجلب الهدوء

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رام الله - دنيا الوطن

تطرق المحلل العسكري في القناة 12 الإسرائيلية، روني دانييل، إلى التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، موضحاً بأن إسرائيل لن تجني أي إنجاز بسياستها التي تتبعها مع ملف غزة .



ووصف دانييل، سياسة إسرائيل مع قطاع غزة بأنها سياسة فاشلة لن تجلب الهدوء الأمني لإسرائيل، كما أنها لن تحقق أي شيء تريده إسرائيل من غزة على حد تعبيره.



وقال: "إن سياسة التعامل مع قطاع غزة، يجب أن تمتاز بالوضوح، وذلك من خلال خلق فرص وآمال تجعل الفلسطينيين يخشون من خسارتها في حال اتجهوا نحو العمل العسكري مع إسرائيل".