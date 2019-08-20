طقس الثلاثاء: أجواء صيفية عادية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/08/21: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
يكون الجو اليوم الثلاثاء، صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/08/21: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|29-19
|29-19
|31-20
|بيت لحم
|29-19
|29-19
|31-20
|رام الله والبيرة
|27-18
|27-18
|29-19
|طولكرم
|31-22
|31-22
|33-23
|نابلس
|32-20
|32-20
|34-21
|قلقيلية
|31-22
|31-22
|33-23
|جنين
|33-22
|33-22
|35-23
|سلفيت
|29-19
|29-19
|31-20
|طوباس
|33-22
|33-22
|35-23
|روابي
|30-19
|30-19
|32-19
|الخليل
|27-18
|27-18
|29-19
|غزه
|30-23
|30-23
|31-24
|أريحا
|39-26
|39-26
|41-27
|خانيونس
|30-23
|30-23
|31-24
|الأغوار الشمالية
|37-24
|37-24
|39-25
|رفح
|31-22
|31-22
|32-23
التعليقات