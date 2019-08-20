طقس الثلاثاء: أجواء صيفية عادية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 29-19 31-20 بيت لحم 29-19 29-19 31-20 رام الله والبيرة 27-18 27-18 29-19 طولكرم 31-22 31-22 33-23 نابلس 32-20 32-20 34-21 قلقيلية 31-22 31-22 33-23 جنين 33-22 33-22 35-23 سلفيت 29-19 29-19 31-20 طوباس 33-22 33-22 35-23 روابي 30-19 30-19 32-19 الخليل 27-18 27-18 29-19 غزه 30-23 30-23 31-24 أريحا 39-26 39-26 41-27 خانيونس 30-23 30-23 31-24 الأغوار الشمالية 37-24 37-24 39-25 رفح 31-22 31-22 32-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/08/21: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي