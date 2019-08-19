نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها.. والإدارة: نُهيب بالعاملين الالتزام بالعمل الأكاديمي والإداري

خاص دنيا الوطن

قررت نقابة العاملين في جامعة الأزهر، الاثنين، إغلاق مقار الجامعة الرئيسية، وذلك رفضاً لإعادة تكليف مجلس الأمناء للدكتور عبد الخالق الفرا، رئيساً للجامعة.





ووجهت النقابة، رسالة إلى مجلس أمناء الجامعة، تقضي برفضها تعيين الدكتور الفرا رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، معتبرةً أن ذلك تجاوز صارخ للقانون.







وقال رئيس النقابة، أيمن شاهين، لـ "دنيا الوطن"، إن رئيس مجلس الأمناء المستقيل إبراهيم أبراش تعرض لضغوط من أجل تعيين الفرا رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، مشدداً على أن تلك الضغوط تسببت في استقالة أبراش.





وأضاف شاهين: "رئيس مجلس الأمناء المُسير كمال أبو الفول ومجلس الأمناء الحالي، سقطوا بحكم القانون، وأي مجلس مسير لا يحق له اتخاذ أي قرار وتحديداً اختيار رئيس الجامعة".





وتابع: "مجلس الأمناء الحالي تجاوز كل الأنظمة والقوانين وأعاد تعيين الفرا للمرة الرابعة ولثلاث سنوات، ما يجري استخفاق بعقولنا والجامعة بها أكثر من خمسين استاذ برفوسور ودكتور".







وأكمل: "نحن لا نتدخل في تحديد رئيس الجامعة، ولكن التعيين للمرة الرابعة هو تجاوز للقانون ولأنظمة الجامعة وقانون التعليم العالي الفلسطيني لعام 2018".





وأكمل: "لا يعقل أن جامعة كالأزهر لا يجدوا إلا الأستاذ الدكتور الفرا لتعيينه للمرة الرابعة، ومجلس الأمناء الحالي لم يؤتمن على تطبيق النظام"، وفق تعبيره.







وفي السياق، أصدرت إدارة جامعة الأزهر، بياناً توضيحياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أكد فيه أن "ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير".











وأضاف البيان: "على نقابة العاملين مراجعة الأنظمة والقوانين لتتعرف على اختصاصاتها، والتي قامت بتجاوزها في هذا العمل المشين، ومن هذا المنطلق فإننا نستند إلى القوانين والأنظمة، باعتبارها الفيصل الذي ينظم أعمال الجامعة".

وتابع البيان: "إدارة الجامعة تهيب بجميع العاملين كل في موقعه ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري". وقال البيان: إن ذلك "يعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبنائهم".

وجاء سبب استقالة أبراش، لإصرار بعض عناصر من حركة فتح، على التدخل في شؤون الجامعة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء دون أن يكون له أي دور في تشكيله.

وكان الدكتور مازن حمادة، نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية، قال: "إن مجلس أمناء الجامعة، قرر تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا، لرئاسة الجامعة لمدة ثلاث سنوات إضافية".وأضاف حمادة، لـ"دنيا الوطن": "تم طرح الموضوع على مجلس أمناء جامعة الأزهر، الذي قرر تعيين الدكتور الفرا كرئيس للجامعة، ولمدة ثلاثة أعوام.وبين أن قرار التعيين، جاء حسب النظام الجديد المعمول به من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، مشيراً إلى أنه في النظام القديم، تبلغ فترة الرئاسة للجامعة ثمانية أعوام، أما في النظام الجديد، فلا يوجد مدة محددة.يذكر، أن الدكتور إبراهيم أبراش، قدم يوم السبت الماضي، استقالته من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر، وذلك بعد 10 أيام من وضعها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.