شؤون فلسطينية

نتنياهو: نستعد لضربة عسكرية واسعة وقاتلة في قطاع غزة

نتنياهو: نستعد لضربة عسكرية واسعة وقاتلة في قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة للحفاظ على الهدوء، مضيفاً: "لا أستطيع أن أفصّل ما نقوم به وأي تحضيرات قمنا بها.

واستدرك نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له بأوكرانيا: "لكن جزءاً من الأشخاص الذين ينتقدونا يعرفون أنه يتم عمل أشياء لم يتم عملها من قبل".

وأضاف: " نحن مستعدون لهذه العملية والهدف في النهاية هو الحفاظ علي الهدوء والأمن من جبهة غزة، لكن أن نقول لا يوجد ردع أمام غزة ؟ فهذا هراء".

وأشار نتنياهو إلى أن "حركة حماس تصدر تعليمات لعناصرها بعدم القيام بتنفيذ عمليات"، متابعاً: "نحن مستعدون لمعركة واسعة وإذا حدثت ولربما تحدث، فستكون ضربة عسكرية قاتلة".

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