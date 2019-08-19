نتنياهو: نستعد لضربة عسكرية واسعة وقاتلة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة للحفاظ على الهدوء، مضيفاً: "لا أستطيع أن أفصّل ما نقوم به وأي تحضيرات قمنا بها.





واستدرك نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له بأوكرانيا: "لكن جزءاً من الأشخاص الذين ينتقدونا يعرفون أنه يتم عمل أشياء لم يتم عملها من قبل".



وأضاف: " نحن مستعدون لهذه العملية والهدف في النهاية هو الحفاظ علي الهدوء والأمن من جبهة غزة، لكن أن نقول لا يوجد ردع أمام غزة ؟ فهذا هراء".





وأشار نتنياهو إلى أن "حركة حماس تصدر تعليمات لعناصرها بعدم القيام بتنفيذ عمليات"، متابعاً: "نحن مستعدون لمعركة واسعة وإذا حدثت ولربما تحدث، فستكون ضربة عسكرية قاتلة".