شؤون فلسطينية

مشعشع: مدارس "أونروا" تفتح أبوابها لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة

مشعشع: مدارس "أونروا" تفتح أبوابها لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سامي مشعشع، أن اكثر من 525 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة في 711 مدرسة في مناطق عمليات الاونروا في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية وفي شرقي القدس.

وأكد مشعشع في بيان له، مساء اليوم الاثنين، أن كافة التحضيرات للعام الدراسي في مدارس الأونروا تم انجازها، رغم التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي واجهتها وتواجهها الوكالة.

وكانت الأونروا قد عملت خلال العطلة المدرسية على تنفيذ عمليات صيانة واسعة لمدارسها استعدادا للعام الدراسي وفى خضم فترة اتسمت باشتداد الهجمة على الوكالة ودورها وخدماتها الإنسانية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ فلسطينيي مسجلين لديها.

وأنجزت صيانة العديد من منشآتها بفضل تبرع سعودي خاص لهذا الغرض إلا أن الأونروا ما زالت تواجه عجزا ماليا يصل إلى 150مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة بليون و 200 مليون دولار أميركي لهذا العام، علما أنها تبذل كافة الجهود لردم الهوة المالية والعمل جارٍ مع الدول الصديقة والمتبرعة لسد هذا العجز.

وأشار مشعشع إلى أنه يجري العمل على مسار آخر وهو الاستحقاق الذي يتعلق بتجديد ولاية الوكالة في ايلول القادم لـثلاثة سنوات اخرى، حيث ستلتئم الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آليات دعم الأونروا ومناقشة والتصويت على تجديد تفويض  وولاية الأونروا.

وأكد أن  الأونروا ستظل صامدة بوجه كل التحديات التي واجهتها وستواجهها لمواصلة تقديم خدماتها الاساسية للاجئي فلسطين.

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