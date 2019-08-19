دولي

رأس مالها 72 مليار دولار.. إيران تُفكك أكبر شبكة مخدرات

رأس مالها 72 مليار دولار.. إيران تُفكك أكبر شبكة مخدرات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن تفكيك أكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، وفق (روسيا اليوم): إنه من خلال الإجراءات المخابراتية والمعلوماتية، تمكن رجال الأمن في محافظة هرمزكان من رصد وتفكيك أكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات في جنوب البلاد، مكونة من أربعة أشقاء.

وأشارت الوزارة، إلى أن "العصابة كانت تقوم بنقل شحنات كبيرة من المخدرات بشكل مسلح، من إحدى دول الجوار بواسطة سفن الصيد والزوارق السريعة إلى سواحل هرمزكان".

وتابع: "العصابة كانت تقوم بتوزيع معظم المخدرات داخل البلاد، فيما ترسل جزءا منها إلى الخارج، بحيث تبلغ قيمة التداول المالي لهذه العصابة أكثر من ألف مليار تومان (نحو 24 مليار دولار)، والقيمة التقريبية لممتلكاتها الحالية تزيد على 3 آلاف مليار تومان (تقريبا 72 مليار دولار)".

وشددت الوزارة على أنه وخلال العملية الأمنية، جرى ضبط مبالغ نقدية كبيرة وسيارات وجواهر بحوزة أفراد العصابة، الذين سلموا إلى السلطات القضائية، موضحة أن "توجيه ضربة إلى هذه العصابة المسلحة سيحول دون دخول عشرات الأطنان من المخدرات سنويا إلى البلاد".

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