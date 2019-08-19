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ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
غادر الرئيس السوداني عمر البشير، معهد التدريب القضائي في ضاحية اركويت شرقي الخرطوم، مقر أولى جلسات محاكمته، إلى سجن (كوبر) وسط حراسة عسكرية مشددة، بعدد من مركبات الحراسة مزودة ببنادق رشاشة ثقيلة.

وحسب صحيفة "المشهد السوداني"، ظهر عمر البشير، في قاعة المحاكمة، اليوم الاثنين، في قفص الاتهام مرتدياً جلباباً أبيضاً تقليدياً وحليق الوجه، وهو يبتسم ويلوح للحضور، وسط هتافات أقاربه في قاعة المحكمة "الله أكبر"، ورد عليهم بالكلمات نفسها.

ورصدت الصور البشير في أوضاع مختلفة بعضها حيا فيها الحضور، وأخرى ظهر مبتسماً، بينما في أخرى ظهر محاولاً الحديث مع محاميه.

وتحدث البشير ليؤكد اسمه وسنه، وعندما سئل عن مقر إقامته أجاب ضاحكاً: "سابقاً حي المطار، مقر القيادة العامة، والآن سجن كوبر".

وتتكون هيئة محاميي البشير من 97 محامياً على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادي في المؤتمر الوطني المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.

ورفض محامو البشير جميع الاتهامات الموجهة للبشير، كما أكد رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم أنه "لا توجد بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير، أي شخص في وظيفة البشير، ممكن أن يكون هناك لديه نقد أجنبي".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات، تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، فيما رفضت النيابة السودانية، في حزيران/ يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.

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