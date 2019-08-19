إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن عملية هاني أبو صلاح شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، مساء الاثنين، معلومات جديدة حول العملية العسكرية الفردية، التي قام بها الشاب هاني أبو صلاح شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.





وقال الموقع: إن نتائج التحقيق، أظهرت أن أبو صلاح، وبعد أن تأكد من إصابة قائد الفصيل والمقاتلين الآخرين، قرر الإنسحاب باتجاه غزة، وبالفعل نجح في الزحف نحو الحدود مع غزة مئات الأمتار.





وأضاف الموقع: "يتوجب علي القيادة الرفيعة في لواء غولاني، أن تسأل نفسها أسئلة صعبة جداً من بينها: لماذا لم يقاتل قائد الفصيل ضد "المتسلل" حتي الطلقة الأخيرة كما تدرب في اللواء؟ ولماذا قرر الانسحاب إلى الوراء عندما أصيب؟ وهل حقاً يجب علينا أن نكتفي بإجابة قائد الفصيل، أنه انسحب بحجة أنه رأى دورية أخرى قادمة إلى المكان؟ وماذا بالنسبة للمقاتلين الآخرين اللذين انسحبا من المكان، ولم ينقضا علي أبو صلاح".





وتابع: "الشعور الذي نشأ بعد نتائج هذا التحقيق بين القادة العسكريين في النظامي والإحتياط في جبهة غزة، أنه مرة تلو الأخرى يلقون باللوم، ويحاسبون الجنود والضباط الصغار، وليس الكبار".