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دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%

دولة عربية تُعلن القضاء على الفقر بنسبة 100%
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، حققت هدف القضاء على الفقر بنسبة 100%، في إطار الأداء القوي للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من جانب الأمم المتحدة.

وأوضحت الأمانة العامة، وفق صحيفة (الإمارات اليوم)، في أول تقرير لها حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في الدولة، بعنوان "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن دولة الإمارات لا تواجه أي تحديات متعلقة بالفقر، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى الموارد الطبيعية، وهو ما انعكس في تحقيق الدولة لهدف القضاء على الفقر بنسبة 100%.

وأكدت الأمانة أنه لا يوجد أحد في الإمارات يعيش تحت خط الفقر المحدد بـ 1.25 دولار يوميا (4.6 دراهم) من قبل مجموعة البنك الدولي.

وذكر التقرير، أن دولة الإمارات تدعم تنفيذ هدف القضاء على الفقر، لاسيما أنه يعد من أهم أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، من خلال العمل الإنساني عبر منظمات الإغاثة المختلفة، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إذ خصصت خلال الأعوام الماضية نسباً كبيرة من إجمالي المساعدات التي قدمتها الهيئة لمصلحة تحقيق هذا الهدف.

وكشف التقرير، أن دولة الإمارات، حققت نسبة عالية تجاوزت 93% فيما يتعلق بالهدف رقم (16) من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بارتفاع مستوى كفاءتها الحكومية.

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