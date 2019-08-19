شؤون فلسطينية

يديعوت: (كابينت) ناقش إمكانية ترتيب سفر الغزيين عبر مطارات النقب

يديعوت: (كابينت) ناقش إمكانية ترتيب سفر الغزيين عبر مطارات النقب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر سياسية لم تسمها: إن إسرائيل مستعدة لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل مستعدة لترتيب حركة مغادرتهم وفتح أحد مطارات النقب، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المسألة طرحت عدة مرات في (كابينت) وبذلت محاولات مع بعض البلدان لإقناعهم باستيعاب الفلسطينيين، لكنها لم تنجح.


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