شؤون فلسطينية

الكشف عن قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين

الكشف عن قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس الوزراء د. محمد اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله اليوم، التحية للأسرة التعليمية بمناسبة قرب افتتاح العام الدراسي، والعام الجامعي الجديد.

وقرر مجلس الوزراء تقديم مساعدة لكل خريج جامعي لديه الاستعداد للسكن في الأغوار والقرى المجاورة، للعمل مع أهلها في مشاريع إنتاجية، وذلك بهدف تعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي، الذي يهدف إلى تضييق سبل الحياة على أبناء شعبنا.

وأكد المجلس، أن تثبيت المواطنين على أرضهم، في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وكذلك المناطق المهددة بالجدار والاستيطان والضم والتوسع، هي أولوية لعمل الحكومة، لمواجهة استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم وموارد رزقهم، ووضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية في كل المناطق.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة قد بدأت بتحضير كافة الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي، وجميع النشاطات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، خاصة في المناطق المسماة (ج).

وكان رئيس الوزراء، قد دان في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "رأينا على مدار الأيام الماضية ما تقوم به إسرائيل من ممارسات سياسية خطيرة ضد المسجد الأقصى، عبر الاقتحامات المتكررة للمستوطنين هناك في محاولة لكسر الأمر الواقع، والرئيس محمود عباس، ونحن معه، نتابع مجريات هذا الأمر بشكل يومي مع تنسيق كامل للمواقف مع الإخوة في الأردن الشقيق".

وفي سياق منفصل دعا رئيس الوزراء، دولة كوريا الجنوبية بألا تشمل اتفاقية التجارة الحرة التي ستوقعها سيؤول مع تل أبيب بضائع المستوطنات، وقال "علمنا بأن دولة كوريا الجنوبية ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وبناءً عليه خاطبنا دولة كوريا الجنوبية للمطالبة بألا يشمل هذا الاتفاق البضائع المتعلقة بالمستوطنات".

وتوجه المجلس بالتهنئة إلى الحجاج بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، وتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإلى كافة الجهات المختصة لجهودهم في توفير سبل الراحة والأمان، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقد قرر المجلس ما يلي:

اعتماد النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لإتمام عملهم بيسرٍ وسهولة.

· إنشاء مؤسسة مستقلة لمأسسة الآلية الوطنية لمنع التعذيب، مما يمكننا من الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

· اعتماد سياسة استخدام الإنترنت في المؤسسات العامة، وكذلك استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPV6).

· المصادقة على اتفاقية إعفاء تأشيرة الدخول للدبلوماسيين بين دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية.

· اعتماد التقرير الرسمي السنوي للشكاويى والتوصيات الخاصة باعطاء مزيد من الاهتمام وتقليل الوقت اللازم لمعالجة شكاوى المواطنين.

· المصادقة على بروتوكول التعاون الصحي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

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