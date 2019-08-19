شؤون فلسطينية

ناقش موعد عقد مؤتمره الخامس.. تفاصيل اجتماع دوري لحزب (الشعب) الفلسطيني

ناقش موعد عقد مؤتمره الخامس.. تفاصيل اجتماع دوري لحزب (الشعب) الفلسطيني
حزب الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لحزب (الشعب) الفلسطيني، اجتماعها الاعتيادي الذي كُرّس بشكل أساسي لبحث استكمال التحضيرات والمتطلبات الواجبة لانعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب.

وبدأت اللجنة المركزية أعمالها بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لشهداء الحزب والشعب الفلسطيني و"عدد من الرفاق الذين رحلوا عن عالمنا منذ اجتماعها السابق، مستذكرة باعتزاز وفخر كبيرين الشهداء والراحلين بما اجترحوا من مآثر وما قدموا من تضحيات".

وخلال اجتماعها، أكدت اللجنة المركزية على بلاغ المكتب السياسي الصادر بتاريخ 3/8/2019 حول ضرورة اتخاذ كل الخطوات العملية لتنفيذ قرار"وقف العمل" بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، واتباع كل الاجراءات التي من شأنها تحويل القرار لإرادة شعبية كفاحية من أجل دعم وتوسيع حملات المقاطعة الشاملة لكل المنتجات الإسرائيلية على المستويين الرسمي والشعبي، وتصعيد النضال ضد الاستيطان والاحتلال وممارساته الاجرامية، ومقاومة التطبيع معه، كما شددت أيضاَ على أهمية التزام كل قوى وفعاليات شعبنا بالثوابت السياسية الوطنية، والوقوف صفاَ واحداَ في مواجهة كل مسعى للنيل وحدة شعبنا وتمثيله السياسي، وفي مقدمة ذلك مواجهة وإفشال مؤامرة (صفقة القرن) وكل ما يماثلها.

وعلى صعيد التحضيرات المتعلقة بعقد المؤتمر العام الخامس لحزب (الشعب) الفلسطيني، بحثت اللجنة المركزية مطولاَ عملية استكمال التحضيرات والخطوات الملموسة لضمان عقد المؤتمر في غضون ستة أشهر كحد أقصى.

وفي هذا الشأن، خلصت اللجنة المركزية إلى القرارات التالية:

اولا: عقد المؤتمر العام الخامس للحزب، وتحديد العاشر من شباط العام القادم 2020 موعداَ لانعقاده.

ثانيا: التأكيد على ما تم انجازه من استحقاقات وخطوات في اطار التحضيرات المتواصلة لانعقاد المؤتمر العام.

ثالثا: تعزيز كل آليات التواصل بين هيئات الحزب، والعمل على انخراط أعضاء الحزب كافة في عملية التحضيرات الواجبة لانعقاد المؤتمر، بعزيمة قوية تعكس حالة الاعتزاز بتوجهات ومواقف الحزب، والحرص على تعزيز مكانته ودوره على كل الصعدة

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