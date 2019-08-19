صور: الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية ورشقه بالدهان





وأضافت: أنه تم الاعتداء عليه ورشقه بالدهان، حيث أصيب وسيارته بشكل مباشر .



وكان حنون يقود مركبته على طريق نابلس رام الله لحظة وقوع الاعتداء بعد انتهاء الدوام الرسمي متجهاً من رام الله إلى محل إقامته في بلدة جماعين.















رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر محلية اليوم الاثنين: إنه تم الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية أحمد حنون، رئيس نيابة رام الله سابقا.