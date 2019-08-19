صور: الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية ورشقه بالدهان
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية اليوم الاثنين: إنه تم الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية أحمد حنون، رئيس نيابة رام الله سابقا.
قالت مصادر محلية اليوم الاثنين: إنه تم الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية أحمد حنون، رئيس نيابة رام الله سابقا.
وأضافت: أنه تم الاعتداء عليه ورشقه بالدهان، حيث أصيب وسيارته بشكل مباشر .
وكان حنون يقود مركبته على طريق نابلس رام الله لحظة وقوع الاعتداء بعد انتهاء الدوام الرسمي متجهاً من رام الله إلى محل إقامته في بلدة جماعين.
وكان حنون يقود مركبته على طريق نابلس رام الله لحظة وقوع الاعتداء بعد انتهاء الدوام الرسمي متجهاً من رام الله إلى محل إقامته في بلدة جماعين.
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