شؤون فلسطينية

مجلس أمناء جامعة الأزهر يقرر تعيين الفرا رئيساً للجامعة لثلاث سنوات

مجلس أمناء جامعة الأزهر يقرر تعيين الفرا رئيساً للجامعة لثلاث سنوات
خاص دنيا الوطن
قال الدكتور مازن حمادة نائب رئيس جامعة الازهر للشؤون الادارية: "إن مجلس أمناء الجامعة قرر تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا لرئاسة الجامعة لمدة ثلاثة سنوات إضافية".

وأضاف حمادة لـ"دنيا الوطن": "تم طرح الموضوع على مجلس أمناء جامعة الازهر، وقرر تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا كرئيس للجامعة، ولمدة ثلاثة أعوام.

وبين أن قرار التعيين، جاء حسب النظام الجديد المعمول به من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، مشيرا إلى أنه في النظام القديم، تبلغ فترة الرئاسة للجامعة ثمانية أعوام، اما في النظام الجديد، لا يوجد مدة محددة.

يذكر أن الدكتور إبراهيم أبراش قدم يوم السبت الماضي، استقالته من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر، وذلك بعد 10 أيام من وضعها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء سبب استقالة أبراش، أن إصرار بعض عناصر من حركة فتح، على التدخل في شؤون الجامعة، بالاضافة الى تشكيل مجلس أمناء دون أن يكون له أي دور في تشكيله.

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